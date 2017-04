Zurück zur Übersicht

Beatenberg: Besucheransturm auf neuen Lernkongress

Mitte Mai findet in Beatenberg der erste internationale Lernkongress statt. Thema: Worauf kommt es in der Schule wirklich an? Der Wandel der Zeit, der Gesellschaft, die Umbrüche in der Schule. Die Veranstalter wollen zusammen mit den Teilnehmern und den Referenten Fragen beantworten.

(Mehr dazu im Samstag-Info ab 10:00)