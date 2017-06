Baba Shrimps live im BeO-Soundcheck – DO 06.07. ab 20:15

Baba Shrimps, das sind drei Musiker aus Zürich, mit einer umwerfenden und herzerwärmenden Interpretation von zeitgenössischer Popmusik.

Die Band spielte bis dato über 200 Konzerte in Clubs und an Festivals und eröffnete für „Kings of Leon“ und „Kodaline“. Das Trio mit Adrian Kübler (Vocals/Guitar), Moritz Vontobel (Drums) und Luca Burkhalter (Keys) hat nun in London das neue Album „Road to Rome“ (VÖ Juni 2017) aufgenommen. Mit der neuen Scheibe im Kofferraum begibt sich die Band auf eine Reise in die ewige Stadt.

Die Alpen werden sie nicht stoppen können. Und nicht wollen….

BABA SHRIMPS kommen live ins Studio von Radio BeO und erzählen von ihrer Musik – im BeO-Soundcheck am Donnerstag 06. JuLi ab 20:15 Uhr

Hier schon mal ein Vorgeschmack zum Reinhören: