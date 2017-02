Zurück zur Übersicht

B E O+ digitial ONAIR!

15.02.17 – Radio BeO startet den DAB-Regelbetrieb

Im Zuge der digitalen Migration verbreitet Radio Berner Oberland (BeO) sein Programm auch über das Digitalradio,

Die Kennung lautet: «B E O+ / Radio BeO – vo hie für hie».

Das neue, riesige, digitale Versorgungsgebiet von Radio BeO (Karte zum vergrössern).

rot= Im Haus empfangbar

gelb= Ausser Haus empfangbar (möglicherweise auch im Haus)

weiss= kein Empfang

Momentan wird das Signal von Radio BeO noch ab Webstream zugeführt, in Kürze wechselt man jedoch auf eine Standleitung, um noch bessere Qualität zu gewährleisten.

Im bergigen Gebiet profitiert Radio BeO sehr stark von den Reflektionen des Kanals 8B. So ist das Programm mit gutem Autoequipment im Simmental bis nach Grubenwald vor Zweisimmen, im Diemtigtal bis nach Tiermatten, im Kandertal bis kurz vor Adelboden und bis nach Kandersteg, in der Jungfrauregion bis nach Grindelwald, bzw. Lauterbrunnen und am Brünigpass bis nach Sarnen (OW) praktisch lückenlos zu empfangen. Diese Empfangsmöglichkeiten wurden von uns bereits eingehend getestet, gelten jedoch nur für den mobilen und nicht für den stationären Indoorempfang.