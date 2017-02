Zurück zur Übersicht

Aktueller Open-Air-Curling-Schweizermeister Björn Zryd als BeO-Gast

BeO-Gast ist diese Wocher der Adelbodner Björn Zryd – ein leidenschaftlicher Mensch – sei es im Sport oder in der Kunst. Er hat die Schnitzerschule in Brienz besucht, stellt Grabsteine her und ist aktueller Open-Air-Curling-Schweizermeister. Die verschiedenen Facetten seines Lebens, die Verbundenheit zu seiner Familie und der Heimat versuchen wir in fünf Teilen zu zeigen. Dabei versuchen wir Björn Zryd als Kunstwerk aus Leinwand, Farben, Ideen, Pinsel und Rahmen darzustellen. Er erzählt uns was Kunst für ihn bedeutet und wieso seine Figur vor dem Olympischen Museum steht.

Erfahre mehr über unseren BeO-Gast Björn Zryd täglich:

Montag bis Freitag, 13. Februar – 17. Februar,

jeweils um 09:15/15:15 Live oder nachträglich als Podcast

Radio BeO – vo hie, für hie.