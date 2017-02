Zurück zur Übersicht

Adelboden: Zwischenfall beim Düngen kappt Stromversorgung

Weil sich beim Düngen eines Steilhangs in Achseten ein Stahlseil löste und anschliessend mit der Stromversorgungsleitung in Kontakt kam, waren heute Vormittag rund 1200 Haushalte in Frutigen und Teilen Adelbodens ohne Strom.

Mehr dazu im Donnerstag-Info ab 12:00 Uhr.