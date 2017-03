Zurück zur Übersicht

Adelboden: Vogellisi-Festival fürchtet Konkurrenz nicht

Trotz des neuen Festivals in der Spiezer Bucht sind die Organisatoren des Vogellisi-Festivals in Adelboden zuversichtlich, dass auch in diesem Sommer ein treues Publikum nach Adelboden pilgert. Das Festival habe sich in all den Jahren einen Namen aufgebaut. Für die Jubiläumsausgabe stocken die Organisatoren das Budget für die Gagen der Musiker um rund 20'000 Franken auf.

