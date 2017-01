Zurück zur Übersicht

Adelboden: Piste bereit dank neuer Beschneiung

Die Weltcuprennen in Adelboden stehen vor der Tür. Wäre nicht die neue Beschneiungsanlage in Betrieb, gäbe es in diesem Jahr wohl keine Rennen.

(Mehr dazu im Mittwoch-Info 17/:00/17:30/18:00/18:30)