Noch keine Tickets für das Snowpenair? Wir haben sie parat…

Montag bis Freitag, 19.12. – 23.12., jeweils 17:15

Wir spielen einen Song ein – und ihr wisst wie er heisst – dann ist das eure Channce auf ein Snowpenair-Ticket!

Gewinn:

Montag, Mittwoch, Freitag: 1-Tagespass inkl. Bahnfahrt ab Interlaken Ost für das SnowpenAir vom Sonntag, 9. April

Dienstag, Donnerstag: 1-Tagespass inkl. Bahnfahrt ab Interlaken Ost für das SnowpenAir vom Samstag 8. April

Zusammen mit den Jungfrau Bahnen

Liste aller Interpreten, die bisher am SnowpenAir aufgetreten sind:

2016 – Die Fantastischen Vier, Patent Ochsner, Pegasus, Container 6

2015 – Laura Pausini, Ronan Keating, Krokus, Major B.

2014 – Deep Purple, Gölä, TRAUFFER, LewisBowieHammer Band

2013 – Roxette, OneRepublic, Hanery Amman, MC Juli

2012 – Bryan Adams, Kim Wilde, Polo Hofer, Daniel Kandlbauer

2011 – James Blunt, Kool & the Gang, Spider Murphy Gang, Marc Trauffer, Hansi Hinterseer, Nockalm Quintett, Markus Wolfahrt, Hey Mann! Band, Monique

2010 – Amy Macdonald, Foreigners, Baseballs, Natacha, Klostertaler, Andy Borg, Oesch's die Dritten, ChueLee

2009 – Joe Cocker, Uriah Heep und Hamschter

2008 – Zucchero, ZüriWest, Maurice, George

2007 – Bryan Adams, Polo Hofer, Jargon, Nois, Lunik, Plüsch

2006 – Toto, Melanie C, Scream, IVO

2005 – Ronan Keating, Reamonn, QL

2004 – Aextra, Lovebugs, Bryan Adams

2003 – DJ Bobo, Plüsch, Krokus

2002 – Gotthard, Core22, Second Hand Roses, Sina & Band

2001 – Scorpions, Spider Murphy Gang, Florian Ast

2000 – Deep Purple, Autseid, VIP

1999 – Status Quo, Polo Hofer

1998 – Gotthard, Florian Ast