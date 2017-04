Zurück zur Übersicht

Ab in den Garten mit Radio BeO! Gewinne hier einen Berner Rosen Apfelbaum

Das BeO-Mittag-Quiz zusammen mit: Gartenpflanzen Daepp, Münsingen

Täglich gibt es einen 30.00 Franken Gutschein plus ein Bon (Wert 21.00 Franken) für ein Pflanzenbuch zu gewinnen. Alle Gewinner sind auch in der Hauptverlosung vom Sonntag 30. April 2017, in welcher wir unter bei allen Tagesgewinnern einen „Berner Rose Apfelbaum“ verlosen!

Montag bis Sonntag,

03. April bis 30. April

jeweils um 12:15 Uhr

Hörernummer fürs Mitmachen & Gewinnen

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen

Radio BeO – vo hie, für hie