Ab auf die Globi Alp – Gewinne hier einen Familienhit auf der Engstligenalp!

Das BeO-Abe-Quiz zusammen mit der: Globi Luftseilbahn Engstligenal

Juhuuuiii! Auf der Engstligenalp kann ich mich so richtig austoben. Was es hier nicht alles zu entdecken gibt! Denn das ist klar: Wer Spiel und Spass mag, auf den wartet ein richtiges Paradies, im Sommer wie im Winter. Das Wichtigste hätte ich fast vergessen: Auf die Globi Alp kommt ihr am besten mit meiner eigenen Luftseilbahn. Und dann müsst ihr unbedingt einen Blick auf die Engstligenfälle werfen. Diese sind einfach famos.

Radio BeO verlost täglich 1 Familienhit (2 Erwachsene plus max. 4 Kinder) Retourfahrt Globi Luftseilbahn im Wert von CHF 56.00

Montag bis Sonntag, 03.07. bis 16.07., jeweils um 17:15 Uhr

Hörernummer fürs Mitmachen & Gewinnen:

033 888 88 88

