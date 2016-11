Bon Jovi: Neues Album ” This House Is Not For Sale” – im BeO-Album der Woche, hier reinhören & gewinnen…

Neues Album von Bon Jovi: "This House Is Not For Sale"

Ein vielversprechender Name des 13. Studioalbums der US-Band Bon Jovi!

Sie sind zurück mit einem neuen Album, die Rocker sind inspiriert von den vergangenen, drei turbulenten Jahren.

Dirket inspiriert von einer Photomontage, die ein altes Haus zeigt mit dicken Wurzeln, als wäre es Teil eines grossen Baums.

Bilder erzählen Geschichten – auch dieses Haus erzählt eine Geschichte und "Dieses Haus ist nicht zu verkaufen"!

Die Gruppe hatte turbulente drei Jahre, die grösste Veränderung war, dass Gitarrist Richie Sambora ging, er war seit der Gründung dabei.

Im nächsten Jahr startet die Kult-Rockband ihre Welttournee.

Radio BeO stellt Dir das Album von Bon Jovi vor und verlost täglich ein Exemplar!